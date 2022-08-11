Управляющая компания из Мытищ привела в порядок подъезд после жалоб жильца

Житель новостройки по улице Ильинского в деревне Пирогово (округ Мытищи) пожаловался в Госжилинспекцию Подмосковья на ненадлежащее состояние лифтового холла. Управляющая компания ООО «Домэлком» оперативно устранила нарушения и привела подъезд в порядок.

В холле окрасили стены и потолки, восстановили декоративную плитку. За два года эксплуатации в девятиэтажке появились некоторые дефекты – вандальные надписи на стенах, сколы краски и другие моменты. Общественные пространства верхних этажей потребовали ремонта, о чем сообщил в Госжилинспекцию неравнодушный житель. Его сигнал адресовали управляющей компании ООО «Домэлком» и она быстро провела комплекс необходимых работ. Качество и факт их выполнения подтвердил заявитель, подписав акт.

Источник фото: телеканал «360»

«Управляющим компаниям, в ведении которых находятся новые дома, не следует сильно рассчитывать на безграничность ресурса новостройки. Если регулярно не следить за техническим состоянием всех конструкций, они очень быстро придут в негодность. И здесь очень важна позиция жителей: необходимо не только воздействовать на свою УК, но и бережно относиться к дому», — отметила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

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