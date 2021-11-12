Уникальный препарат для остановки лимфоистечения начал производить резидент ОЭЗ «Дубна»

Резидент биомедицинского кластера ОЭЗ «Дубна», компания «Пуль-сар» запустила производство уникального медицинского препарата «Лимфоблок». Его будут использовать при операциях пациентов с онкологическими заболеваниями, сообщила министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева.

«Общий объем инвестиций в проект составляет более 15 миллионов рублей. Для реализации проекта компания арендовала помещение около 120 квадратных метров и укомплектовала его современным высокотехнологичным оборудованием, при выходе на полную мощность „Пуль-сар“ рассчитывает занять до 5% доли рынка данной медицинской продукции», — сказала глава ведомства.

Компания «Пуль-сар» получила регистрационное удостоверение на выпуск препарата «Лимфоблок» — это единственный в мире препарат для остановки лимфоистечения. Он будет способствовать ускоренному восстановлению раневых поверхностей внутренних органов, пломбируя микрополости и быстро восстанавливая поврежденную ткань.

На территории ОЭЗ «Дубна» «Пуль-сар» уже производит препарат «Гемоблок». Это жидкий гемостатик, обладающий кровоостанавливающим действием и не имеющий аналогов в мире. Данный препарат экспортируют во многие европейские и азиатские страны.