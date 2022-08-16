Уникальные залы-диорамы откроются в музее Реутова

Музейно-выставочный центр подмосковного Реутова приглашает жителей и гостей города на авторскую экскурсию, посвященную истории возникновения города и городским легендам. Всем гостям действа удастся окунуться в атмосферу прошлого во время посещения уникальных залов-диорам, рассказали в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Сотрудники музея расскажут неизвестные факты из истории города и покажут подлинные артефакты, собранные в разные времена на территории Реутова. Экспозиция „Реутов: от пустоши до наукограда“ работает постоянно. Записаться на посещение можно по телефону 8(495)528-91-87», — отмечается в пресс-релизе.

Посетителям расскажут, в каком веке Реутов впервые был упомянут в документах, каким было первое предприятие, как город жил во времена ВОВ. Можно будет посмотреть фотографии и увидеть, как менялся город с разными эпохами. Можно будет также познакомиться с рассказами реутовчан разных времен.

Музей по адресу: Московская область, Реутов, улица Победы, 2 открыт ежедневно, кроме воскресенья. Также все желающие могут совершить виртуальное путешествие по залам музея в сети интернет.

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