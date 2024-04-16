Подмосковье 16 апреля 2024, 14:37 Уникальные лодочные моторы начнут производить в Дубне Unsplash

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Уникальные лодочные моторы разрабатывают в Подмосковье на территории особой экономической зоны «Дубна». Их будут использовать в судостроении, в том числе для оборонных предприятий. Генеральный директор компании «Патриот» Антон Москвитин рассказал в интервью «360» о преимуществах работы в ОЭЗ и планах на ближайшее будущее.

Компания «Патриот» работает на территории ОЭЗ «Дубна». На развитие производства предприятие получило грант в размере 10 миллионов рублей. По словам директора, размещение в особой экономической зоне позволило сэкономить до 40% вложений.

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«Основная цель была — построить быстро и дешево, чтобы все коммуникации подвели к нашему зданию при минимальных вложениях», — отметил Москвитин.

Компания разработала первый в стране подвесной лодочный мотор полностью из отечественных материалов. Прототип представили на выставке «Нева» в Санкт-Петербурге, где оборудование вызвало большой интерес.

По словам Москвитина, в таких моторах особенно нуждаются МЧС, Минобороны и другие госструктуры. На первых порах предприятие планирует выпускать до 700 моторов в год. В будущем там запустят целую линейку оборудования, которое будет различаться по мощности.

Генеральный директор предприятия также отметил большую важность привлечения студентов на стажировки. На предприятии они могут увидеть, как происходит производственный процесс, и принять участие в создании продукции.

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