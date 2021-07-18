Уникальную операцию на сердце провели российские военные хирурги из Красногорска
В Красногорске кардиохирурги Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского провели уникальную операцию на сердце полицейскому из Ростова-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
Опухоль у полицейского опускалась в левый желудочек через митральный клапан. Образование появилось в течение нескольких месяцев и заполнило собой все левые отделы сердца. Опасная опухоль была смешанной, соединяла в себе миксому и рабдомиому.
«Об уникальности операции говорит уже тот факт, что пациент после такой сложной манипуляции остался жив. Опухоль настолько проникла во все отделы сердца, что ее невозможно было удалить ни рукой, ни инструментом», — отметил начальник госпиталя генерал-майор медицинской службы, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук Александр Есипов.
Он пояснил, что кардиохирургам пришлось извлекать сердце из груди, полностью разрезав его поперек. Во время операции клиническая смерть у пациента наступала дважды.
Хирурги обработали все сердечные камеры специальным лазером и электричеством, а также провели аортокоронарное шунтирование и восстановили ритм сердца. Через неделю пациента будут готовить к выписке и реабилитации.
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