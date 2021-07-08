Уникальную операцию на лице провели тюменские хирурги

В департаменте здравоохранения Тюменской области рассказали ИА Ura.ru, что хирурги одной из региональных клиник провели уникальную операцию по восстановлению лица.

Хирургическое вмешательство потребовалось 60-летнему мужчине, который страдал от фронтита (воспалительное поражение лобной пазухи носа) в течение четырех лет. Он не мог видеть на один глаз и дышать. Его состояние ухудшалось, существовала угроза потери зрения и энцефалита.

Операцию провели в несколько этапов. В начале с помощью эндоскопии ему обеспечили нормальное дыхание, затем удалили гнойные ткани, а затем из собственных костей пациенту сделали имплантаты и поставили титановую пластину, чтобы восстановить контуры лица.

«Благодаря операции пациент полностью избавился от боли и всех внешних проявлений болезни. Сейчас он восстанавливается и готовится к выписке из стационара», — заверили в депздраве.