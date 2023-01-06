Подмосковье 06 января 2023, 21:37 Уникальную гастрономическую ярмарку устроили под Истрой

Читать 360tv в

В Истре прошла гастрономическая ярмарка, ее устроили неподалеку от села Мансурово. Жители могли не только приобрести товары местных умельцев, но и угоститься продуктами истринских фермеров.

Реклама

Гости выставки могли приобрести керамические изделия, вязаные платки местных мастеров, а также деликатесы и сладости. Около ста гостей мероприятия полакомились ухой из осетра, которую приготовили в ходе мероприятия на открытом огне.

Для самых юных посетителей подготовили развлекательную программу с огромным плюшевым медведем.

Инициатором праздника выступило Мансуровское рыбохозяйство. Как отметили организаторы, прошедшая ярмарка станет началом работы абсолютно новой площадки, они уверены, что это место станет центром притяжения для всех любителей гастрономических изысков.

Ранее сообщалось, что жители села Куплиям в Егорьевске впервые встретят Рождество в храме после его восстановления.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».