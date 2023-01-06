Подмосковье 06 января 2023, 19:54 Жители села Куплиям в Егорьевске впервые встретят Рождество в храме после его восстановления

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Жителям села Куплиям в городском округе Егорьевск больше не придется ехать за 40 километров, чтобы принять участие в рождественской службе. В местном Воскресенском храме завершили восстановительные работы и провели отопление, так что Рождество жители смогут отпраздновать в своем селе.

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Воскресенский храм был построен в селах Купли и Ям около 150 лет назад. После череды пожаров и восстановлений с началом Великой Отечественной войны храм был передан на нужды совхоза.

Восстановительные работы здесь начались лишь в конце 20 века, когда в 1998 году при храме зарегистрировалась православная община. Пока удалось полностью привести в порядок только летнюю часть храма, в ней проходят богослужения в теплое время года.

В церкви, наконец, стало тепло после того, как в сентябре 2022 года настоятелем Воскресенского храма стал отец Дмитрий. Он приложил максимум усилий, чтобы здесь подключили электрическое отопление, это стало возможным благодаря пожертвованиям прихожан.

«Также нам удалось заменить двери в храме, чтобы придать эстетический вид и чтобы не дуло с улицы», — рассказал настоятель.

Он добавил, что предстоит еще много работы, чтобы отремонтировать оставшуюся часть здания.

Ранее сообщалось, что рождественский вертеп установили возле Троицкого собора в Подольске.

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