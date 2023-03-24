Подмосковье 24 марта 2023, 14:20 Уникальное производство целлюлозы из мискантуса запустили в Ликино-Дулеве

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Компания «Биотехкомпозит» начала экспериментальный выпуск целлюлозы из растения мискантус. Инженеры в Ликино-Дулеве сами сконструировали варочную установку, которая уже дала результаты.

Котел экспериментальной лаборатории, где получают целлюлозу, рассчитан пока на 80 литров. Когда начнется масштабное производство, его объем будет не меньше 200.

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В дальнейшем руководство компании «Биотехкомпозит» планирует выпускать из целлюлозы биоразлагаемую упаковку и одноразовую посуду. По цене такая продукция будет сравнима с дешевой пластиковой, при этом не нанесет вреда экологии и быстро разложится.

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«Растение дает 12 тонн абсолютно сухой массы с одного гектара в год. Плантация мискантуса живет около 20 лет», — рассказал генеральный конструктор АО «НПО Биотехкомпозит» Михаил Азанов.

Среди потенциальных потребителей продукции — сетевые магазины. В упаковку из такой целлюлозы удобно будет заворачивать продукты, к тому же из материала можно производить подложки и газонепроницаемые пленки.

Разместить основное производство компания планирует на территории технопарка «Дулевский фарфор», создав более 100 новых рабочих мест. Объем инвестиций в производство составит 700 миллионов рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о содействии бизнесу в выходе на международный рынок. Он отметил, что Подмосковье имеет достаточные связи, чтобы помочь предпринимателям наладить экспорт.

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