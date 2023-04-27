Подмосковье 27 апреля 2023, 15:41 Уникальное импортозамещающее производство гипсового камня запустят в Подмосковье в следующем году Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Резидент технопарка «Королев» — компания «Скайград Инновации» — запустит новое производство в Воскресенске. На заводе будут производить гипсовый камень и концентрат редкоземельных металлов.

«Общий объем инвестиций на первом этапе развития производства составит более 1,1 миллиарда рублей. На новом производстве планирует создать около 70 рабочих мест», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Новое предприятие будет нанимать на работу химиков-технологов, аппаратчиков химического производства, химиков-лаборантов и других специалистов, в том числе электриков и механиков. Чтобы не иметь проблем с кадрами в будущем, компания уже сейчас начала сотрудничать с ведущими химическими вузами.

В прошлом году компания «Скайград Инновации» получила заем от Фонда развития промышленности в размере 865 миллионов рублей. Первую очередь завода планируется запустить во второй половине следующего года.

«На сегодняшний день мы единственные в России, кто производит индивидуальные редкоземельные соединения из концентрата, такие как оксиды и карбонаты церия, неодима и лантана», — говорит заместитель генерального директора по науке ГК «Скайград» Жанетта Галиева.

Продукция компании предназначена в том числе для нефтехимических предприятий и позволяет им продолжать работу в условиях санкций. Импортозамещающее производство является необходимым при отсутствии своевременных поставок из-за рубежа.

«Производственные мощности завода на первом этапе позволят производить около 180-200 тонн концентрата редкоземельных металлов в год. В дальнейшем объем переработки будет увеличен», — отметил генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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