Умные спортивные площадки с подключением к интернету появятся в Подмосковье

Московская область получит 100 миллионов рублей на новые спортивные площадки с подключением к интернету. Умные объекты начнут строить в регионах, и часть денег выделят из федерального бюджета.

Между 84 регионами распределят более девяти миллиардов рублей. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Как отметил заместитель председателя профильного комитета Мособлдумы Александр Легков, Подмосковью деньги выделят до 2024 года. Первые 40 миллионов — уже в 2022-м.

«Строительство этих площадок у нас будет проходить в рамках нового федерального проекта „Бизнес-спринт“, рассчитанного на три года», — объяснил Легков.

Первые умные спортивные объекты установят в Лыткарине и Котельниках. Жители смогут там подключиться к интернету, чтобы, например, дистанционно заниматься с тренером и смотреть видеоролики с упражнениями.

Легков отметил, что в Московской области не только строят новые, но и модернизируют существующие площадки. А до конца 2022 года современные пространства с тренажерами появятся в Егорьевске и Раменском.