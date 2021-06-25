Спортивный парк открыли в Королеве. В нем смогут заниматься и инвалиды

В Королеве открыли современный спортивный парк для людей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь разместили воркаут-зону, футбольное поле, тренажеры и баскетбольную площадку.

Все комплексы спроектировали с учетом потребностей детей с двигательными, когнитивными и сенсорными нарушениями.

Старт работе парка дали министр спорта Подмосковья Роман Терюшков и основатель фонда «Обнаженные сердца» Наталья Водянова.

В Подмосковье чуть более 400 тысяч человек, которые имеют ограничения по здоровью. И 20% из них активно занимаются физической культурой Роман Терюшков.

Он добавил, что активной установкой спортивных площадок, адаптированных для инвалидов, в Подмосковье занимаются последние семь лет. Теперь такая появилась и в Королеве.

«В городском округе Королев уже есть спортивная школа по адаптивному спорту „Наш мир“, которая насчитывает около 400 детей. Все они занимаются различными дисциплинами: шашками, плаванием, шахматами, торболом, голболом и не только», — рассказал Терюшков.

А Елена Кобылкина из Королева готовится принять участие в Паралимпийских играх в Токио — она представит страну на международной арене.

Когда дети с особенностями развития играют со своими сверстниками, от этого выигрывают все. Это очень развивает эмпатию, открытый взгляд на мир. Мы очень хотим, чтобы инклюзия у нас в стране продвигалась Наталья Водянова модель, актриса.

Терюшков добавил, что на территории Подмосковья более 11 тысяч плоскостных спортивных сооружений, а теперь новый инклюзивный комплекс есть и в Королеве.