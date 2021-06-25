Спортивный парк открыли в Королеве. В нем смогут заниматься и инвалиды
В Королеве открыли современный спортивный парк для людей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь разместили воркаут-зону, футбольное поле, тренажеры и баскетбольную площадку.
Все комплексы спроектировали с учетом потребностей детей с двигательными, когнитивными и сенсорными нарушениями.
Старт работе парка дали министр спорта Подмосковья Роман Терюшков и основатель фонда «Обнаженные сердца» Наталья Водянова.
В Подмосковье чуть более 400 тысяч человек, которые имеют ограничения по здоровью. И 20% из них активно занимаются физической культурой
Он добавил, что активной установкой спортивных площадок, адаптированных для инвалидов, в Подмосковье занимаются последние семь лет. Теперь такая появилась и в Королеве.
«В городском округе Королев уже есть спортивная школа по адаптивному спорту „Наш мир“, которая насчитывает около 400 детей. Все они занимаются различными дисциплинами: шашками, плаванием, шахматами, торболом, голболом и не только», — рассказал Терюшков.
А Елена Кобылкина из Королева готовится принять участие в Паралимпийских играх в Токио — она представит страну на международной арене.
Когда дети с особенностями развития играют со своими сверстниками, от этого выигрывают все. Это очень развивает эмпатию, открытый взгляд на мир. Мы очень хотим, чтобы инклюзия у нас в стране продвигалась
Терюшков добавил, что на территории Подмосковья более 11 тысяч плоскостных спортивных сооружений, а теперь новый инклюзивный комплекс есть и в Королеве.