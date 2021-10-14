«Умные колонки и набор автомобилиста»: жителей Подмосковья ждут призы за знание ПДД

В Подмосковье стартовал первый онлайн-зачет на знание правил дорожного движения — «Я знаю ПДД». Проверить свои знания правил дорожного движения может любой житель Московского региона старше 16 лет. Правильно ответивших на вопросы ждут электронные сертификаты, а некоторых — еще и призы.

Онлайн-зачет проходит с 11 октября по 11 ноября. Принять участие может любой житель Московского региона: это может быть и водитель, и пешеход.

Для того, чтобы принять участие в онлайн-зачете необходимо зарегистрироваться на сайте, и ответить на 20 вопросов за 20 минут.

Каждый, кто правильно ответит на вопросы, получит электронный сертификат. А 20 участников, которые быстрее и лучше всех пройдут тест, получат призы. В качестве награды они получат умные колонки и набор автомобилиста.

По данным социологического опроса, каждый второй водитель последний раз открывал ПДД в автошколе, при этом в правила постоянно вносятся правки. Только за последние четыре года в ПДД вносились изменения 17 раз.

Теми результатами зачета, которые пользователи опубликуют в соцсетях с хештегом #ПДДМО, организаторы конкурса поделятся в своих аккаунтах.

Одним из первых участников онлайн-зачета стал министр транспорта региона Алексей Гержик. Он за рулем уже 27 лет, но это не повод игнорировать проверку знаний.