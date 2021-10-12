«Водительский стаж 27 лет». Как министр транспорта Подмосковья сдал новый тест на знание дорожных правил

Областной зачет на знание правил дорожного движения стартовал в Подмосковье, и одним из первых участников стал министр транспорта региона Алексей Гержик. Он за рулем уже 27 лет, но это не повод игнорировать проверку знаний.

У Гержика есть права категорий А, В, С и D. Областной онлайн-зачет «Я знаю ПДД» позволит водителям проверить, все ли правила они помнят.

Министр транспорта Московской области ответил на 19 из 20 вопросов за девять минут.

Могу сказать, что вопросы несложные, но над некоторыми пришлось задуматься Алексей Гержик.

Тестирование стартовало в рамках президентского проекта «Безопасные качественные дороги», а продлится оно до 11 ноября.

«Такой зачет стоит пройти как можно большему количеству жителей — как водителям, так и пешеходам. Знание правил дорожного движения — это залог общей безопасности», — подчеркнул Алексей Гержик.

Участие и призы

Первый шаг для участия в зачете — регистрация. Пройти ее можно на сайте zachetpdd50.ru.

Участники, которые правильно ответят на 19 или 20 вопросов, получат электронный сертификат.

А 20 участников, которые правильно и быстрее всех ответят на вопросы, получат призы.

Результатами тестирования можно поделиться в социальных сетях под хештегом #ПДДМО.