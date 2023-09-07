Подмосковье 07 сентября 2023, 11:44 Умные камеры в Подмосковье научились распознавать бродячих собак с точностью 91% Фото: Пресс-служба Мингосуправления МО

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Искусственный интеллект в Подмосковье научился лучше выявлять бродячих животных. Точность определения собак теперь достигает 91%.

«В Подмосковье технологии искусственного интеллекта успешно применяются в городском хозяйстве, образовании, здравоохранении, транспорте, экологии. Мы не только внедряем современные технологии, но и совершенствуем их», — подчеркнула министр госуправления, IT и связи Московской области Надежда Куртяник.

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Проект по отслеживанию безнадзорных животных в тестовом режиме запустили в мае 2023 года в Одинцове. За время работы нейросеть выявила порядка 3,7 тысячи животных, среди которых было более 200 безнадзорных собак.

Сейчас систему тестируют в Коломне.

Внедрять умные и передовые технологии — одна из основных задач для детских садов и школ, считает губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, сегодня очень важное место занимают искусственный интеллект, робототехника, IT.

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