Эксклюзив 15 марта 2023, 17:32 «Мы живем в цифровую эпоху». Губернатор Подмосковья — о важности IT и умных технологий в образовании детей Губернатор Воробьев рассказал о важности IT и умных технологий в образовании детей

Читать 360tv в

Внедрять самые умные и передовые технологии — одна из основных задач для детских садов и школ, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на церемонии открытия Года педагога и наставника в регионе. По его словам, сегодня важное место занимают искусственный интеллект, робототехника, IT — это поэтапно применяют в образовательном процессе.

Обратившись к педагогам и воспитателям Московской области, губернатор поблагодарил их за то, что стараются держать руку на пульсе.

Реклама

«Мы живем в современную цифровую эпоху, и мы не должны об этом забывать. Это предполагает от каждого из нас, независимо от возраста, постоянно находиться в поиске нового, что позволит нашим детям быть конкурентоспособными. Это касается и программирования. Ребята увлекаются робототехникой, программированием», — отметил Андрей Воробьев.

Реклама

Он добавил, что это очень важные компоненты, которые позволяют реализовывать себя и свои мечты.

Сейчас мы на пороге еще одной мощной революции, очередного прорыва — искусственный интеллект. Если кто-то не до конца разобрался или не прочитал достаточно информации и книг про это новое в нашей жизни, я рекомендую это сделать, потому что это поменяет жизнь. Андрей Воробьев

По словам Андрея Воробьева, еще один момент, который требует сейчас инновационного, современного подхода, — это дошкольное образование.

«Наверное, здесь присутствуют те, и я один из них, у кого в детском саду, кроме акварели и пластилина, а также ведра с песком, мало что было дополнительно. Сейчас мы часто можем видеть не только компьютер, но и технологии. Технологии воспитания детей уже с дошкольного возраста», — сказал губернатор.

Он объяснил, что хорошая подготовка в детских садах облегчает ребятам учебу в школах.

Очень важно, чтобы все самое умное, самое передовое внедрялось в наших детских садах. Мы строим много и продолжаем это делать с удовольствием. Андрей Воробьев

Губернатор подытожил, что население Подмосковья стремительно растет. Это требует постоянного поиска новых сильных учителей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».