Подмосковье 19 марта 2024, 18:02 Умные камеры помогли выявить свыше 180 нарушений в содержании территорий в Подмосковье с начала марта пример нарушения перевозки ОССиГ / ГУСТ МО

Читать 360tv в

Умные камеры помогли инспекторам ГУСТ выявить более 180 нарушений в области содержания территорий с начала весны. Общая сумма выписанных штрафов превысила 16 миллионов рублей.

Как расссказала глава ведомства Свтелана Аипова, по упрощенной системе составили 183 административных протокола. При этом 96 из них пришлось на незаконную перевозку стройотходов и 28 — на парковку в неположенных местах.

Реклама

«Фиксировать нарушения чистоты и порядка помогают камеры „Безопасный регион“, водителей, нелегально перевозящих строительный мусор, — камеры на дорогах региона, а „мастеров“ неправильной парковки во дворах — народные инспекторы», — сказала она.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».