Подмосковье 15 ноября 2022, 13:14 Умные камеры помогли выявить более 900 нарушений чистоты в Подмосковье за неделю

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Новый метод контроля за содержанием общественных территорий экспериментально применяют в шести городских округах: Балашиха, Домодедово, Одинцовский, Красногорск, Мытищи и Химки. За неделю умные камеры, закрепленные на машинах, помогли найти почти тысячу нарушений чистоты.

«На прошлой неделе наши умные автомобили смогли зафиксировать 988 нарушений. Из них 350 замечаний по граффити, 213 — по неубранному своевременно мусору, 147 — по грязным опорам освещения», — отметила руководитель Главного управления содержания территорий Подмосковья Светлана Аипова.

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Маршруты курсирования автомобилей с камерами постоянно меняются, при этом отслеживаются и те адреса, по которым раньше уже были сделаны замечания. Недавно транспортные средства, оборудованные интеллектуальной системой, получили дополнительные настройки и теперь могут фиксировать дефекты освещения на улицах и во дворах. Сейчас новая функция тестируется.

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Отмечается, что жители Подмосковья стали чаще оставлять обращения, связанные с плохой освещенностью дорог. Губернатор региона Андрей Воробьев поручил решить эту проблему, особенно на аварийных участках.

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