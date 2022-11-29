Подмосковье 29 ноября 2022, 16:20 Умные камеры помогли исправить еще 1,5 тысячи нарушений чистоты в Подмосковье

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Прошлую неделю умные камеры, зафиксированные на автомобилях Главного управления содержания территорий, работали в восьми городских округах Подмосковья. Комплексы зафиксировали почти 1600 нарушений чистоты дворов и улиц, большинство из которых уже устранили.

Искусственный интеллект патрулировал Химки, Мытищи, Балашиху, Реутов, Домодедово, Одинцово, Красногорск и Ленинский. Причем камеры были настроены за зимний режим и фиксировали неочищенные тротуары, снежные навалы и другие сезонные беспорядки.

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«Мобильные комплексы передали данные о 1597 дефектах. Большинство нарушений было связано с неубранным снегом при подъездах к домам, а также на тротуарах», — отметила руководитель ГУСТ Светлана Аипова.

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Еще 1,7 тысячи нарушений чистоты улиц за неделю помогли выявить социальные сети.

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