Подмосковье 29 ноября 2022, 14:43 Соцсети помогли устранить 1,7 тысячи нарушений чистоты в Подмосковье за неделю

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Главное управление содержания территорий Подмосковья приняло в работу еще 1751 обращение от жителей региона в период с 21 по 27 ноября. Эти замечания, большая часть которых относилась к уборке снега, поступили через социальные сети.

«Активные жители обнаружили 1612 дефектов зимней уборки снега. Еще 14 случаев касались ремонта детских площадок, а также 34 жалобы поступило на неработающие фонари и 35 — на несвоевременный вывоз мусора», — рассказала руководитель ГУСТ Светлана Аипова.

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Городские округа ответственно подошли к указаниям горожан и быстро исправили указанные недостатки. В Балашихе отработали 124 просьбы об уборке снега и наледи, в Лобне — 109, в Чехове — 81, в Красногорске — 73. Светлана Аипова отметила, что коммунальные предприятия отлично справились с задачами на этой неделе, однако им необходимо работать на опережение и убирать снег быстрее, не дожидаясь обращений от жителей.

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Камеры с искусственным интеллектом помогут фиксировать неочищенные от снега тротуары в Подмосковье. Их установили в автомобилях инспекторов для автоматического выявления нарушений.

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