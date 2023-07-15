Эксклюзив 15 июля 2023, 15:42 Умницы и умники. Отличникам из Лосино-Петровского вручили золотые медали Более 20 выпускников из Лосино-Петровского получили золотые медали Администрация г.о. Лосино-Петровский / Telegram

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Лучшим выпускникам из Лосино-Петровского торжественно вручили аттестаты особого образца и золотые медали «За особые успехи в учении». Награждение прошло в музее-усадьбе Брюса Якова Вилимовича в Подмосковье.

Усилия и труд все перетрут

На церемонии присутствовали вчерашние школьники, их родители и учителя. Выпускница Елизавета Каменская в беседе с «360» рассказала, что добиться успеха можно через поставленные цели.

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«Успех, наверное, прост. Это трудолюбие, усердие. Ты ставишь цели, добиваешься их. От этого зависит твое будущее. Конечно, были моменты, когда хотелось сдаться. Но я вспоминала о своих целях. О том, как это для меня важно. Я боялась подвести родителей и себя, всех тех, кто в меня верил», — рассказала она.

Марина Асламова, закончившая с отличием 11-й класс, поделилась с телеканалом, что собирается поступить в Высшую школу экономики на психологический факультет.

«И после обучения планирую работать по специальности психологом», — отметила девушка.

За выпускниками будущее

Ребятам пожелали не забывать свои истоки и прославлять городской округ новыми победами и успехами. Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав назвал выпускников будущим города.

«Я пожелал сегодня выпускникам вернуться в Лосино-Петровский, потому что город должен жить и развиваться. А такие люди нам нужны. Двадцать три выпускника, которые были награждены „За особые заслуги“, из них три стобалльника. Очень важно для нас», — подчеркнул он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о рекорде, который поставили педагоги из Подмосковья. Три учителя из разных округов подготовили по шесть учеников, которые получили 100 баллов по результатам ЕГЭ.