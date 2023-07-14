Подмосковье 14 июля 2023, 20:36 «По 6 стобалльников». Губернатор Воробьев рассказал о рекорде, который поставили педагоги из Подмосковья Губернатор Воробьев: 84 педагога Подмосковья выпустили учеников со 100 баллами по ЕГЭ РИА «Новости»

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Педагоги из Подмосковья поставили рекорд. Три учителя из разных округов подготовили по шесть учеников, которые получили 100 баллов по результатам ЕГЭ. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«По шесть стобалльников подготовили Елена Шароухова из Королева, Максим Голубев из Долгопрудного и Евгения Сафонова из Сергиева Посада. Это рекорд в этом году!» — отметил глава региона.

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Елена Шароухова является учителем русского языка и литературы уже более 27 лет. Последние два года она трудится в Лицее научно-инженерного профиля. В этом году 100 баллов по русскому языку получили четыре ее ученика, еще два — по литературе.

Голубев — учитель математики в Физтех-лицее имени Капицы. Его воспитанники взяли дипломы I и II степени на Международной олимпиаде школьников «Туймаада» по математике, уточнил Воробьев. Сафонова работает учителем русского языка и литературы в Сергиево-Посадской гимназии имени И. Б. Ольбинского. Преподаватель уделяет особое внимание проектной работе. Поэтому, как отметил губернатор, под ее руководством ученики занимают призовые места на региональных и международных конкурсах.

«В Подмосковье также три учителя подготовили по пять стобалльников. Это большая работа. Спасибо!» — поблагодарил их Воробьев.

Всего в 2023 году в Подмосковье образовалось 84 педагога, у которых два и более выпускника получили наивысшие баллы по единому госэкзамену. Эти учителя получат по 150 тысяч рублей за достойную работу, заключил губернатор.

Ранее стало известно, что школьник из Ногинска успешно сдал ЕГЭ по китайскому языку. Выпускник центра образования № 2 Тимофей Шклярский набрал 99 баллов.