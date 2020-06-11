Улицы Истры благоустроят без нарушения сроков. И вскоре возьмутся за набережную

Порядок на дороге, обработка от клещей и уборка мусора. Заявки от жителей Истры самые разные. Обращения оперативно обрабатываются в Центре управления регионом. Министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин оценил работу ЦУРа в Истре, а потом проинспектировал дворы и улицы города.

Источник фото: телеканал «360»

В рабочую поездку в Истру Дмитрий Куракин отправился по поручению губернатора Андрея Воробьева. К благоустройству у министра претензий не было — работа продвигается, сроки соблюдаются.

«По улицам, по общественным пространствам мы видели, что благоустройство идет. Люди работают, технологи работают, графики соблюдаются», — отметил Куракин.

А вот по ямочному ремонту и ликвидации борщевика округ пока отстает от графика. Работам помешали сильные дожди. Но в администрации пообещали наверстать упущенное. Также Куракин осмотрел и контейнерные площадки.

Источник фото: телеканал «360»

«Графики уборки контейнерных площадок не синхронизированы с графиками вывоза мусора. График вывоза мусора — отсутствует. Конечно, каких-то ужасных навалов мусорных мы не видели, но понятно, что работать в этом направлении еще придется», — уточнил министр.

Прошелся министр экологии и вдоль берега реки Истра. Глава ведомства отметил, что это отличное место для прогулок и отдыха. В округе в ближайшем будущем займутся благоустройством набережной.

Члены правительства Московской области отправились на места по поручению губернатора. До 12 июня они должны проверить все «красные зоны», чтобы как можно быстрее устранить проблемы.

В округах проверят ход строительства социальных объектов, ремонт дорог, благоустройство дворов и решение других вопросов жителей. Все работы нужно закончить до пятницы, 12 июня. Губернатор тоже поедет на места.