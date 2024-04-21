21 апреля 2024, 13:10
Улицу Ленина в Балашихе заасфальтируют в 2024 году
Улицу Ленина в Балашихе отремонтируют в 2024 году
Ремонт дороги на улице Ленина в микрорайоне Заря планируют провести в Балашихе. Работы запланированы на второй-третий квартал 2024 года.
Благоустройство и качество уборки микрорайона Заря проверил заместитель главы администрации Балашихи Алексей Ковалев. Обход территории провел совместно с представителями управляющей компании «Озарение», управления «Благоустройство-Балашихи» и активными жителями.
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Во время встречи обсудили запланированный ремонт улицы Ленина в Заре. А также установку новой остановки возле поликлиники № 1 на улице Маршала Батицкого.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел», которая пройдет 27 апреля.
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