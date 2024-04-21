Подмосковье 21 апреля 2024, 13:10 Улицу Ленина в Балашихе заасфальтируют в 2024 году Улицу Ленина в Балашихе отремонтируют в 2024 году Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Ремонт дороги на улице Ленина в микрорайоне Заря планируют провести в Балашихе. Работы запланированы на второй-третий квартал 2024 года.

Благоустройство и качество уборки микрорайона Заря проверил заместитель главы администрации Балашихи Алексей Ковалев. Обход территории провел совместно с представителями управляющей компании «Озарение», управления «Благоустройство-Балашихи» и активными жителями.

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Во время встречи обсудили запланированный ремонт улицы Ленина в Заре. А также установку новой остановки возле поликлиники № 1 на улице Маршала Батицкого.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел», которая пройдет 27 апреля.

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