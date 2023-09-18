Подмосковье 18 сентября 2023, 15:39 Улицу Колычева в Лобне озеленили на экологической акции «Наш лес» пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Акция «Наш лес. Посади свое дерево» стартовала в Подмосковье. Жители Лобни уже высадили около 200 молодых деревьев на центральной площадке вблизи новостроек на улице Колычева и в других микрорайонах округа.

Участием в экологической акции отметила свой День рождения актриса лобненского театра «Камерная сцена» Светлана Бурдина. Она посадила рябину во дворе своего дома.

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Светлана сыграла более 15 ролей в театре. Она регулярно участвует в областных и городских акциях, а также выступает в качестве ведущей концертных и праздничных программ на мероприятиях в округе.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о преображении парка «Киово» в Лобне. Там обустроили пешеходные зоны, обновили спортплощадку, установили освещение и видеонаблюдение.

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