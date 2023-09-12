Подмосковье 12 сентября 2023, 20:57 «Важная достопримечательность». Андрей Воробьев — об открытии парка «Киово» в Лобне Андрей Воробьев рассказал о преображении парка «Киово» в Лобне Пресс-служба губернатора Московской области

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В микрорайоне Восточном в Лобне открыли парк Киово после благоустройства. Рабочие обустроили пешеходные зоны, обновили спортплощадку, а также установили современное освещение и видеонаблюдение, напомнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Еще одна территория, которую мы открыли после благоустройства — парк Киово в Лобне. Это природный памятник и важная достопримечательность округа. Здесь, на территории самого парка и прилегающей к нему набережной, появилось комфортное место для прогулок и отдыха», — отметил глава региона.

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При благоустройстве специалисты сохранили и отреставрировали историческую часть парка — братскую могилу советских воинов, информационные стенды и памятник героям Великой Отечественной войны.

Глава Лобни Игорь Демешко подчеркнул, открытие парка ждали многие жители округа. Киово стал новой точкой притяжения для всех жителей округа.

«Если изначально парк был 2,5 гектара, то [сейчас] территорию благоустроили до шести гектаров. Особенно популярностью пользуется памп-трек. Дети еще до официального открытия парка активно его используют», — добавил он.

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