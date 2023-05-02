Подмосковье 02 мая 2023, 16:05 Улицу имени Героя СССР Ивана Спирина отремонтируют в Коломне в этом году Минтранс Подмосковья

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В этом году в Коломне отремонтируют улицу Спирина. Ее посвятили уроженцу округа, первому Герою Советского Союза среди коломцев и участнику Великой Отечественной войны Ивану Спирину, сообщили в минтрансе Московской области.

Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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«Помимо того, что по этой улице можно проехать к культурно-историческому центру города и многим социально значимым объектам, у улицы Спирина есть еще одна особенность — она названа в честь военного летчика Ивана Тимофеевича Спирина», — рассказали в ведомстве.

Длина улицы составляет 1,1 километра. Рабочим предстоит обновить покрытие с применением асфальтобетонной смеси ЩМА-20.

В начале Великой Отечественной войны Спирин был командиром авиационной группы по обороне Москвы, наносил удары по тылам противника. Мужчина руководил Второй Ивановской школой штурманов, готовил летный состав для ВВС и совмещал это с регулярными вылетами на фронт. Уроженец Коломны получил орден Отечественной войны первой степени.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что двое жителей региона получили звание Героя Труда России 1 мая. Ими стали Татьяна Бабурова и Юрий Милехин.

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