Подмосковье 31 марта 2023, 16:59 Уголовное дело возбудили в Луховицах по факту браконьерской охоты Фото Минэкологии МО.

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В городском округе Луховицы возбудили уголовное дело по факту незаконной охоты. Об этом сообщили в Минэкологии Московской области.

В ходе браконьерской охоты в угодьях Белоомутского охотхозяйства был убит годовалый лось. О правонарушении сообщил производственный охотинспектор.

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«При обходе охотничьих угодий производственным охотничьим инспектором был обнаружен труп годовалого лося со следами пулевого ранения. Браконьеры отделили ноги погибшего животного, а остальные части бросили на месте преступления. Информация незамедлительно была передана в Управление госохотнадзора Минэкологии», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Возбуждено уголовное дело в соответствии с 258 статьей УК РФ, полиция занимается розыском преступников.

Ранее Минэкологии Подмосковья напомнило о мерах наказания за незаконную перевозку строительного мусора.

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