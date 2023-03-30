Подмосковье 30 марта 2023, 15:46 Минэкологии Подмосковья напомнило о мерах наказания за незаконную перевозку строительного мусора Фото Минэкологии МО.

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Министерство экологии и природопользования Московской области напомнило, что признание факта нарушения смягчает административное наказание за незаконную перевозку строительных отходов. Так, Мытищинский городской суд смягчил приговор, вынесенный компании «Уютный дом». Ранее она была признана виновной в нарушении правил обращения со строительными отходами и грунтами.

«Нарушение было установлено средствами фотофиксации на 32-м километре автодороги Москва — Дмитров — Дубна. Автомобиль Shacman, принадлежащий компании, перевозил строительные отходы без оформления электронного талона», — сообщил министр экологии Подмосковья Тихон Фирсов.

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Компания была оштрафована на 100 тысяч рублей, однако подала жалобу в Мытищинский городской суд с просьбой заменить наказание на предупреждение. Так как правонарушение было совершено впервые, а компания признала свою вину и является субъектом малого предпринимательства, суд оставил постановление об административном наказании в силе, но счел возможным вдвое снизить размер штрафа. Решение в законную силу пока не вступило.

Внедрение системы электронных талонов на вывоз строительного мусора помогло усилить контроль за нарушениями. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что регион был инициатором в вопросах фото- и видеофиксации, а также получил поддержку президента.

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