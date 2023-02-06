Подмосковье 06 февраля 2023, 12:30 «Удобное и важное средство передвижения». Воробьев — о развитии железных дорог в Подмосковье Андрей Воробьев сообщил о развитии железнодорожной инфраструктуры в Подмосковье Телеканал «360»

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Железнодорожное сообщение продолжают развивать в Подмосковье. Его оснащают новыми поездами, строят новые вокзалы и пересадочные пункты. О том, как улучшат инфраструктуру, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

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Интенсивность движения в Московской области — одно из самых заметных в мире. Губернатор отметил важность развитой железнодорожной инфраструктуры для региона и столицы. Так, при поддержке президента появляются новые поезда, вокзалы, платформы и пересадочные узлы.

«Большой мегаполис, который требует внимательного развития инфраструктуры. И ж/д сообщение — удобное и важное средство передвижения». Андрей Воробьев

Инфраструктуру важно делать не только удобной, но и безопасной. По словам губернатора, часто пассажиры предпочитают переходить пути в неположенном месте, несмотря на наличие современных вокзалов с лифтами и эскалаторами.

«Манит или привычка, или желание сэкономить. И даже у нас перед глазами, несмотря на то, что есть современный комплекс, где даже по ступеням ходить не надо, молодые люди по натоптанной тропинке пересекают железнодорожные пути», — отметил Андрей Воробьев.

Чтобы снизить аварийность, регион совместно с РЖД подготовил программу по защите таких мест.

Ранее губернатор рассказал, что к 2024 году в Подмосковье откроют четыре путепровода над железной дорогой. Это объекты в Апрелевке, Опалихе, Аникеевке и поселке Быково.

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