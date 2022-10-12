Операции по удалению камней из почек лазером начали проводить в больнице в Истре | 360°

Подмосковье 12 октября 2022, 15:17 Поделиться Telegram

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Viber Операции по удалению камней из почек лазером начали проводить в больнице в Истре

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В Истре начали использовать новейшую технологию в медицине. Там стали удалять камни в почках лазером. С виду такая процедура выглядит необычно: в руках у врача джойстик, а за управлением он следит на мониторе. При таком способе лечения мало того, что все происходит достаточно быстро, еще и уровень травмирования для пациента при подобной операции минимальный. Недавно в операционную поступил пациент, у которого в почках был камень в 8 миллиметров.

«Сначала под контролем рентгена мы вводим кожух так называемый, это так скажем проводник по которому дальше специальный гибкий инструмент, у которого кончик загибается и дальше в почке мы ищем где локализация камня», — рассказал Арам Амирханян, заведующий урологическим отделением Истринской областной клинической больницы.

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Как только камень удалось обнаружить, его сразу же начали дробить при помощи лазера. Без такого процесса провести подобную операцию просто невозможно. Отдельно важно, что лазеры совершенно не наносят вред самим внутренним органам.

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Работа очень ювелирная, она требует большой сосредоточенности. Куски камня постепенно начинают извлекать из организма человека. Вся операция занимает не больше 20 минут. Кроме того, пациенты еще и восстанавливаются после нее значительно быстрее, чем после полосных хирургических вмешательств. Если человек ни на что не жалуются, его могут выписать домой уже через день. Сам же камень может образоваться в почках по разным причинам.

«Камень появляется в почке, дальше либо растет в почке и вызывает нарушение оттока мочи в самой почке, либо он спускается в мочеточник и вызывает нарушение оттока мочи по мочеточнику из почки, что вызывает сильнейший приступ почечной колики», — рассказывает врач-уролог Истринской областной клинической больницы Александр Соболевский.

Раньше, до введения такого метода, лечение занимало гораздо больше времени. Для операций приходилось делать разрезы, поэтому увеличивалось время восстановления. Миниатюрные и гибкие инструменты и лазерные технологии позволяют этого больше не делать. Такие аппараты уже есть лишь в нескольких больницах Московской области.

Ранее стало известно, что Московская область начала масштабную программу по новой стандартизации стационаров. Одной из ее целей является качественное изменение размещения пациентов в палатах, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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