В школах Подмосковья начались выпускные вечера. В этом году учебные заведения выпустят свыше 100 тысяч девяти- и 11-классников. Впереди у всех — новая страница в жизни. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к выпускникам в этот важный в их жизни день.

«Дорогие ребята, наши выпускники! С праздником, с окончанием школы! Хочу каждого из вас сегодня обнять, поздравить с важной датой. Пусть большинство дней в вашей жизни будут солнечными, наполненными добрыми эмоциями, любовью, победами и достижениями, а внутри всегда будет желание дерзать и идти вперед», — сказал глава региона.

Губернатор отметил, что родители всегда волнуются за своих детей — и до экзаменов, и во время экзаменов. И это никогда не уйдет. Мамы и папы всегда будут переживать за них.

«Такая у нас доля. А счастье родителей — когда мы вами гордимся. Мы вас бесконечно любим, а вы постарайтесь чтить ваших родителей», — подчеркнул Воробьев.

Глава Подмосковья напомнил, что в жизни играет огромную роль умение дружить, общаться и иметь наставника. С пониманием этого, по его мнению, у молодых людей все обязательно получится.

«Хочу пожелать, чтобы вы это понимали, чтобы у вас обязательно было у кого учиться. Школа вам многое дала, многое дала семья, но самый главный урок всегда дает жизнь, а она, кстати, весьма сложна. Мы с вами, мы всегда рядом. Сегодня ваш день! Отдыхайте, веселитесь, но аккуратно. Удачи — и только вперед!» — заключил губернатор.

По традиции выпускные начинаются в самих школах, а заканчиваются на выезде, в ресторанах, на увлекательных экскурсиях. В Министерстве образования Московской области ранее сообщили, что в честь школьных выпускных в городах региона организуют разные массовые мероприятия.