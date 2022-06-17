Выпускные вечера в школах Подмосковья пройдут 24 и 25 июня

В школах Подмосковья уже очень скоро начнется долгожданное время для всех учеников старших классов — выпускные вечера. В большинстве школ они пройдут 24 и 25 июня. По традиции праздничные мероприятия начинаются в самих школах, а заканчиваются на выезде, в ресторанах, увлекательных экскурсиях и других местах.

«Большая часть выпускных вечеров в школах Подмосковья пройдет 24 и 25 июня. Дату проведения самостоятельно определяют образовательные учреждения. В этом году у нас свыше 100 тысяч девяти- и 11-классников», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Каклюгина отметила, что буквально на днях выпускники получат свои аттестаты. Перед ними будет очень сложный выбор: куда именно пойти учиться дальше. Некоторые решат поступить в вузы по всей стране, а кто-то отдаст предпочтение получению специальности в стенах училищ и колледжей. Как добавила вице-губернатор, в жизни каждого выпускника начнется новый, непростой и очень интересный этап.

В Министерстве образования Московской области отметили, что в городах Подмосковья будут организованы и массовые мероприятия. Узнать о них можно в своей школе или из городских СМИ.