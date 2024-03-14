Подмосковье 14 марта 2024, 16:27 Учителя в Одинцове обсудили с председателем совета депутатов новые меры поддержки педагогов

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В Одинцове прошла встреча председателя местного совета депутатов Татьяны Одинцовой с коллективами Голицынской школы № 2 и детского сада № 62. Учителям и воспитателям она рассказала о новых мерах поддержки педагогов и о развитии городского округа.

Так, сейчас педагоги, помимо мер поддержки, которые существовали ранее, могут получить денежную компенсацию за аренду жилья — 20 тысяч рублей в месяц. Теперь за каждого привлеченного на работу педагога грантовые выплаты в размере 80 тысяч рублей будут получать и школы.

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Обсудили и развитие образовательной инфраструктуры Одинцовского округа. Татьяна Одинцова подчеркнула значительные достижения 2023 года, включая открытие школы «Багратион» на 2200 мест, нового корпуса гимназии № 14 на 500 мест, а также двух детских садов на 400 и 300 мест.

В 2024 году завершат строительство новых образовательных учреждений, в том числе школы в селе Немчиновка и поселке Горки-2. Также в планах возвести пристройки к существующим учебным заведениям, что позволит расширить доступность и качество образовательных услуг для жителей округа.

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