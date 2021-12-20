Учитель из Воскресенска стал победителем конкурса «Педагогический дебют»

Учитель математики из Воскресенска Артем Гусев представил свой инновационный подход к обучению на конкурсе «Педагогический дебют». За победу в нем боролись более 40 молодых учителей из Подмосковья. Педагог из Воскресенска стал лучшим в номинации «Начало начал».

Школа, где работает Артем Гусев, хоть и деревенская, но с современными технологиями здесь на «ты». Интерактивная доска, планшеты помогают сделать уроки более информативными и увлекательными.

«Интересные уроки, когда он делает презентации. Мне очень нравится учиться у него, мне нравится, что он наш классный руководитель», — поделилась ученица 7 класса МБОУ «Воскресенская кадетская школа» Дарья Самохина.

Молодой учитель работает в школе третий год. И за этот короткий срок математика стала любимым предметом десятков учеников. А все благодаря современным гаджетам. Например, пирамиду подростки больше не рассматривают на бумаге — на планшете видны все грани и углы. А результаты тестирования сканируются обычной камерой телефона. Статистика показывает, какие темы надо подтянуть.

«Если раньше была использована только меловая доска, то сейчас интерактивная доска, это различные обучающие видеоролики, фильмы. Ты сам при подготовке к урокам залезаешь в интернет все это посмотреть, чтобы потом преподнести это детям. И дети это воспринимают намного лучше, потому что это наглядно», — сказал учитель математики лицея «Воскресенская кадетская школа» Артем Гусев.

Победителей ждет церемония награждения, она состоится в декабре.