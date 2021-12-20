Кинолектории о дорожных правилах проведут в школах и детских садах Подмосковья

Сотрудники Госавтоинспекции проведут в детских садах и школах Подмосковья беседы и кинолектории о правилах дорожного движения. Это сделают накануне зимних каникул.

Большой проект «Зимние каникулы» состоится в Подмосковье с 20 декабря по 23 января. Его реализуют сотрудники областной Госавтоинспекции.

Руководитель отдела по пропаганде безопасности дорожного движения управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области Мария Соленова рассказала, что инспекторы также примут участие в родительских собраниях и педагогических советах.

В преддверии школьных каникул личный состав Госавтоинспекции проведет беседы, правовые ликбезы и кинолектории Мария Соленова.

В Министерстве образования Подмосковья подчеркнули, что зимой детям важно быть особенно внимательными на дорогах и знать все правила движения.

«Впереди зимние каникулы, когда дети будут проводить много времени на улице. Проговорите еще раз с ребенком дорожные ловушки и напомните, почему нельзя играть около проезжей части», — отметили в министерстве.

Родителям напомнили о том, что правильно вложенные знания смогут спасти детям жизнь.