Учитель из Подольска стал финалистом шоу на телеканале «Россия» | 360°

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03 октября 2022, 18:54

Учитель из Подольска стал финалистом шоу на телеканале «Россия»

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Шоу «Классная тема!» идет на телеканале «Россия 1». Его суть — найти самого талантливого учителя, который сможет объяснить сложную тему простым языком. Учитель из Подмосковья Павел Красновид — в финале проекта.

«Наряду с шестью участниками Павел Красновид проведет урок для известных людей в телешоу на федеральном  канале. Мы гордимся его успехами!», — отметила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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По ее словам, победитель получит главный приз — возможность вести собственную ТВ-программу.

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Ранее Павел уже неоднократно добивался профессиональных высот. Он победил в областном конкурсе «Педагог года Подмосковья — 2018», а также занял призовое место на всероссийском конкурсе «Учитель года России — 2019».

По поручению губернатора Андрея Воробьева, в Подмосковье для учителей действуют разные льготы. Социальная ипотека - одна из ведущих мер привлечения новых педагогов в регион.

Подольск

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