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    31 августа 2022, 09:24

    Губернатор Подмосковья назвал одну из ведущих мер привлечения новых педагогов

    Анастасия Аброськина

    Социальная ипотека — льгота, помогающая привлекать в школы новых талантливых учителей, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он напомнил, что такая мера поддержки работает и для врачей, воспитателей, ученых, тренеров.

    Губернатор Подмосковья назвал одну из ведущих мер привлечения новых педагогов

    «У нас учителей хватает, потому что, как говорят, кто ищет, тот найдет. Плюс есть программы поддержки. Лучшие учителя, которые дают хорошие результаты и чьи ученики дают такие результаты, имеют возможность получить квартиру», — сказал губернатор.

    Он подчеркнул, что в Московской области не только находят новых и современных учителей, но и поддерживают мэтров, давно работающих в профессии.

    «Существуют и важные курсы повышения квалификации, ведь мы все должны развиваться. И все новое, что используется, что дает результат, должно быть знакомо — учителю, которому 25 лет, и учителю, которому 50. Само желание развиваться — это важно, и мы очень дорожим такими педагогами», — объяснил Андрей Воробьев.

    Каждый год льготную ипотеку в Подмосковье получают около 400 человек: ученые, педагоги, воспитатели, врачи, тренеры.

    Социальная ипотека распространяется у нас и в здраве, и в образовании, и для молодых ученых — три основных направления

    Андрей Воробьев.

    Льгота помогает забыть об основной части платежа за жилье. Ее берет на себя правительство региона, а участнику остается выплачивать проценты — несколько тысяч рублей в месяц.

    «У нас замечательные учителя, мы ими очень дорожим и ищем их», — подытожил губернатор Подмосковья.

    Программа «Социальная ипотека» работает в Подмосковье уже седьмой год — она помогает упрощенно купить жилье.