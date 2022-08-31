Губернатор Подмосковья назвал одну из ведущих мер привлечения новых педагогов

Социальная ипотека — льгота, помогающая привлекать в школы новых талантливых учителей, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он напомнил, что такая мера поддержки работает и для врачей, воспитателей, ученых, тренеров.

«У нас учителей хватает, потому что, как говорят, кто ищет, тот найдет. Плюс есть программы поддержки. Лучшие учителя, которые дают хорошие результаты и чьи ученики дают такие результаты, имеют возможность получить квартиру», — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что в Московской области не только находят новых и современных учителей, но и поддерживают мэтров, давно работающих в профессии.

«Существуют и важные курсы повышения квалификации, ведь мы все должны развиваться. И все новое, что используется, что дает результат, должно быть знакомо — учителю, которому 25 лет, и учителю, которому 50. Само желание развиваться — это важно, и мы очень дорожим такими педагогами», — объяснил Андрей Воробьев.

Каждый год льготную ипотеку в Подмосковье получают около 400 человек: ученые, педагоги, воспитатели, врачи, тренеры.

Социальная ипотека распространяется у нас и в здраве, и в образовании, и для молодых ученых — три основных направления Андрей Воробьев.

Льгота помогает забыть об основной части платежа за жилье. Ее берет на себя правительство региона, а участнику остается выплачивать проценты — несколько тысяч рублей в месяц.

«У нас замечательные учителя, мы ими очень дорожим и ищем их», — подытожил губернатор Подмосковья.

Программа «Социальная ипотека» работает в Подмосковье уже седьмой год — она помогает упрощенно купить жилье.