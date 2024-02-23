Подмосковье 23 февраля 2024, 13:31 Учитель географии Елена Плеханова из Жуковского победила во Всероссийском турнире по легкой атлетике Источник фото: Елена Плеханова

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Учитель географии из Жуковского выиграла Открытое первенство России по легкой атлетике. Елена Плеханова— двукратная рекордсменка страны по спортивной ходьбе завоевала «золото» на дистанции три тысячи метров среди спортсменов в возрастной категории 45 лет и старше.

Это уже семнадцатая победа учителя географии школы № 9 во всероссийских турнирах.

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«Замечательные соревнования! Отличный спортивный праздник, прекрасное настроение, встречи с друзьями. Не теряем бодрости духа. Это отличная проверка своей физической формы», — рассказала Плеханова.

Соревнования проходили в Смоленске 17 и 18 февраля.

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