Подмосковье 17 марта 2023, 18:54 Ученые из Пущина проведут исследования о защите человека при полете в космос Мария Панина

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Ученые из Института теоретической и экспериментальной биофизики в Пущине проведут исследования, которые помогут защитить человека во время космических полетов. Первый эксперимент проведут уже осенью.

Эксперименты будут проводиться с помощью нового ускорительного комплекса. Его создали на базе Объединенного института ядерных исследований в Дубне. С помощью установки исследуют взаимодействие космического излучения с наночастицами, а затем — с живыми клетками и животными.

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«Если говорить о космических полетах, то существует проблема, у которой пока нет решения, — как защитить электронику и человека от воздействия рентгеновского излучения, тяжелых заряженных частиц. Если человек полетит на Марс, то долетит он тяжелым инвалидом, начнется развитие мутации и онкология, неизвестно, как такой полет повлияет на когнитивные способности», — отметил руководитель лаборатории тераностики и ядерной медицины ИТЭБ РАН Антон Попов.

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