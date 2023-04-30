Подмосковье 30 апреля 2023, 02:30 Ученики школы поселка Марфино в Мытищах рассказали об авторских изобретениях

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Ученики Марфинской школы городского округа Мытищи занимаются проектированием и созданием научных проектов. Работы ребята проводят на базе учебного центра «Точка роста».

Девятиклассник Артем Стрелкин изготовил модели электроскопа и атома. Ученик впервые попробовал себя в качестве изобретателя около года назад. Юноша уже участвует в конференциях и олимпиадах. В будущем Артем планирует стать инженером.

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«В девятом классе я сделал более сложные модели. Это модель паровой машины, паровой турбины, маятника Максвелла и двигателя Стирлинг», — рассказал школьник.

Ученик восьмого класса Артем Крыжановский разработал уникальный способ создания переносного холодильника из подручных предметов. На сборку авторского приспособления для сохранения температуры школьник потратил всего около четырех часов.

«В магазине он может стоить 3-4 тысячи. Но за что просить такие деньги, если можно сделать из пенопластовой коробки, обклеить материалом и все», — поделился восьмиклассник.

Исследовательские центры «Точка роста» работают в четырех сельских школах округа. Здесь ученики с 5 по 11 классы не только получают знания, но и создают уникальные научные проекты, на основе которых ребята определяются с будущей профессией.

«Это большое образовательное пространство. Мы получили оборудование для уроков физики, химии и биологии, а также для кабинета технологии. Ну, это не значит, что только в этих предметах реализуется наш проект. К нам приходят и англичане, и учителя русского и проводят здесь мероприятия и готовятся к выступлениям как педагоги, так и дети», — руководитель центра «Точка роста» в Марфинской школе Елена Идт.

Ранее ученики центра «Изобретариум» в Реутове продемонстрировали свои проекты губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

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