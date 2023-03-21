Подмосковье 21 марта 2023, 12:12 Ученики школы № 29 в Балашихе получили спортивные разряды по туризму

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Спортивные разряды по туризму получили ученики школы № 29 в Балашихе. Всего значки юного туриста за совершенные походы разной степени сложности вручили 82 ребятам.

Пешему туризму в школе № 29 детей обучает Ольга Трунина.

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«Я начала ходить в походы в 2006 году, с 2011-го начала водить группы. В этих группах участвовали мои собственные сыновья и их друзья. Кружки начала вести в 2017 году. С этого момента появился турклуб „Пехорка“», — поделилась руководитель секций спортивного туризма Ольга Трунина.

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Участники туристического клуба «Пехорка» без подготовки в сложные походы не отправляются. Сначала теория, а потом первое путешествие на близкое расстояние — менее 30 километров. Обычно это поход в лесопарковые зоны Балашихи. Тренированные туристы осваивают более серьезные маршруты.

«К весенним каникулам и майским праздникам мы уже можем выехать подальше. Это был Крым, это была Тульская область, Калужская. Летом мы ходим в дальние походы в горные районы: Хибины, Кавказ, Урал, Алтай, Тянь-Шань», — рассказала Ольга Трунина.

Сейчас она набирает группу на Байкал, записаться может любой желающий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в школы региона в новом учебном году придет около 40 тысяч новых учеников. Он напомнил, что этот год президент объявил Годом педагога и наставника. В связи с этим выросло количество мероприятий, посвященных поддержке учителей.

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