Подмосковье 12 марта 2024, 15:47 Ученики школы № 2 в Ногинске написали письма и приготовили пряники для бойцов СВО Телеканал «360»

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Губернатор Андрей Воробьев объявил о начале «Недели добрых дел» во всех школах Подмосковья. В центре образования № 2 имени Короленко в Ногинске ребята написали письма и приготовили пряники для участников специальной военной операции.

Участие в акции «Неделя добрых дел» принимают все классы. Родители и ученики сами испекли и украсили пряники. Ребята планируют отравить в зону специальной военной операции 120 сладких подарков.

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«Мы пишем письма участникам специальной военной операции, на уроках технологии ученики вяжут носки для них, регулярно мы проводим встречи с военнослужащими и собираем гуманитарную помощь», — рассказала советник директора по воспитанию и работе с детскими общественными организациями центра образования № 2 имени Короленко Анна Кисилина.

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Пряники и письма передадут в Управление образования администрации Богородского округа, а после отправят в зону специальной военной операции.

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