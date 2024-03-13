Подмосковье 13 марта 2024, 09:35 Ученики школы № 2 в Можайске написали письма участникам СВО МОУ-СОШ № 2 г. Можайска

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Учащиеся можайской школы № 2 написали письма бойцам СВО. Акция прошла в рамках «Недели добрых дел», которая стартовала 11 марта.

На протяжении недели дети будут писать письма участникам СВО и изготавливать маскировочные сети для нужд фронта. Очередная акция прошла в школе № 2 в Можайске — ученики написали теплые пожелания и слова поддержки солдатам.

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«В каждом письме поддержка, немного личного, гордость и вера в силу духа российского солдата, в его подвиг и выбор — защищать родину», — поделились в школе.

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