Подмосковье 04 марта 2024, 22:27 Ученики школьного лесничества Можайского округа сделали «холодильник» для саженцев Комитет лесного хозяйства Московской области

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Ученики школьного лесничества «Борисовская СОШ» Можайского городского округа готовятся высадить новые растения в созданном ими в прошлом году мини-питомнике. Ребята планируют в этом году поработать над разнообразием древесных и кустарниковых пород.

Как рассказали в комитете лесного хозяйства Московской области, ученики обустроили специальный «холодильник» — снежную кучу, которая позволит сохранить саженцы в состоянии покоя. Это необходимое условие для удачной весенней посадки в другой грунт.

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«Холодильник» в Борисовском лесничестве уже готов к хранению сеянцев, черенков и семян. Ребята ждут наступления весны, чтобы поскорее приступить к работе в своем мини-питомнике.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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