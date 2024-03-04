Подмосковье 04 марта 2024, 17:07 Ученики шатурского школьного лесничества стали призерами экологической олимпиады Комитет лесного хозяйства Московской области

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Ученики школьного лесничества «Родничок» Коробовского лицея городского округа Шатура завоевали призовые места во втором этапе Всероссийской олимпиады школьников по экологии. Ребята продемонстрировали строгому жюри свои знания в различных экологических дисциплинах.

Как рассказали в комитете лесного хозяйства Московской области, соревнования проходили в два этапа.

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Анатолий Кокушкин и Анастасия Лобова с легкостью ответили на теоретические вопросы благодаря занятиям в школьном лесничестве, а затем во втором туре защитили свои проекты, которые произвели на наставников сильное впечатление.

Дмитрий Новиков, заместитель председателя комитета лесного хозяйства Московской области, курирующий школьные лесничества, поздравил талантливых ребят.

«Очень приятно, когда воспитанники подмосковных школьных лесничеств достигают серьезных вершин и побеждают. Мы гордимся талантливыми учениками!» — отметил Новиков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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