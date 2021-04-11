Ученики щелковской гимназии начали учиться в одну смену благодаря новому корпусу

В гимназии Щелкова № 2 недавно открылся новый учебный корпус. Теперь все школьники учатся в одну смену.

«С первого по восьмой класс мы детишек распределили в два корпуса по их месту жительства и по желанию родителей. То есть в одну смену дети занимаются полноценно», — рассказала директор гимназии Маргарита Силантьева в эфире телеканала «Россия 1».

В учреждении расположена современная школьная библиотека — книги не на полках, а прямо на стене.

«Сейчас по литературе мы проходим Ивана Гончарова „Обломов“, я могу подойти к стене, навести камеру на QR-код и найти нужную книгу», — поделилась ученица 10-го класса Екатерина Новикова.

За этот год в Подмосковье открыли уже две новые школы — в Королеве и Рузе. До конца года завершится строительство еще 37. В том числе в Озерах, Электрогорске, Луховицах и Электростали. В этих городах десятилетиями не было подобных строек. Также школы появятся в Клину, Солнечногорске, Наро-Фоминске, Подольске, Орехово-Зуеве и Фрязине.

Губернатор области Андрей Воробьев ранее сообщил, что срок строительства школ сократился с двух лет на полтора года. Он отметил, что школы стараются открывать или 1 сентября, или после второй четверти.