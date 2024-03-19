Подмосковье 19 марта 2024, 14:57 Ученики гимназии № 1 в Воскресенске победили на отборочном шахматном турнире «Белая ладья» Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Отборочный шахматный турнир «Белая ладья» прошел в Воскресенске. Участие в нем приняли команды из разных школ округа, лучшими стали ученики гимназии № 1.

Первое место на шахматном турнире досталось гимназии № 1. Серебро выиграли шахматисты из школы «Вектор», в третьими стали ученики лицея № 23.

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Ранее воскресенские гимнастки стали призерами областных соревнований по художественной гимнастике «Золотая лента». Воспитанницы детско-юношеской спортивной школы выиграли серебро и бронзу в индивидуальных зачетах, а также стали третьими в командном зачете.

Напомним, в начале февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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