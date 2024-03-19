Подмосковье 19 марта 2024, 11:56 Гимнастки из Воскресенска стали призерами областных соревнований «Золотая лента» Медиасток.рф

Читать 360tv в

Воспитанницы детско-юношеской спортивной школы в Воскресенске заняли призовые места на областных соревнованиях по художественной гимнастике «Золотая лента». Турнир проходил в Дмитрове с 15 по 17 марта.

Участие в состязаниях приняли 13 юных спортсменок из Воскресенска. Девочки показали хорошие результаты: Ева Бравичева заняла 2-е место, а Ксения Шалаева выиграла бронзу.

Реклама

Кроме того, команда «Искорки» завоевала 3-е место. Подготовила гимнасток к областным соревнованиям тренер Екатерина Воронина.

Ранее спортсмены из Воскресенска выиграли шесть медалей на всероссийских соревнованиях по карате «Тверской вызов». Участие в турнире приняли более 900 спортсменов из 24 регионов страны.

Напомним, в начале февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».