19 марта 2024, 11:56
Гимнастки из Воскресенска стали призерами областных соревнований «Золотая лента»
Воспитанницы детско-юношеской спортивной школы в Воскресенске заняли призовые места на областных соревнованиях по художественной гимнастике «Золотая лента». Турнир проходил в Дмитрове с 15 по 17 марта.
Участие в состязаниях приняли 13 юных спортсменок из Воскресенска. Девочки показали хорошие результаты: Ева Бравичева заняла 2-е место, а Ксения Шалаева выиграла бронзу.
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Кроме того, команда «Искорки» завоевала 3-е место. Подготовила гимнасток к областным соревнованиям тренер Екатерина Воронина.
Ранее спортсмены из Воскресенска выиграли шесть медалей на всероссийских соревнованиях по карате «Тверской вызов». Участие в турнире приняли более 900 спортсменов из 24 регионов страны.
Напомним, в начале февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.
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Спортсмены
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