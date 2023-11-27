Подмосковье 27 ноября 2023, 16:56 Учения по устранению последствий ДТП прошли для спецслужб в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Читать 360tv в

Первый этап учений по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий завершился в Солнечногорске. Мероприятие провели на трассе М-11 «Нева». Оно объединило представителей нескольких ведомств — от спасателей до медиков.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

По легенде специалисты должны были оказать медицинскую помощь пострадавшим и перенаправить транспортные потоки с учетом погодных условий.

Реклама

«Подобных случаев на этом участке трассы М-11 за годы эксплуатации не было, но межведомственные учения позволяют отработать взаимодействие подразделений и ведомств, реагирующих на дорожно-транспортные происшествия в условиях, которые максимально приближены к реальным», — рассказала муниципальный депутат Олеся Тыщенко.

Основной этап учений на платном участке дороги М-11 «Нева» пройдет 28 ноября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что все дорожные службы перешли в усиленный режим работы.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».